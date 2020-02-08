泰國1名軍人今日（8日）晚上在東北部呵叻府（Korat）的商場一帶開槍掃射路人，造成至少12人死亡。嫌犯是32歲的乍甲班特（Jakrapanth Thomma），傳言他正匿藏在商場4樓，挾持至少16名人質，同時與警方對峙。

由目擊者拍到的現場片段可見，事發時商場外車水馬龍，槍響後路上車輛紛紛停下。一批警員用汽車作掩護，向槍手位置逼近，一邊疏散現場群眾。

有傳言指乍甲班特曾在Facebook直播整個行兇過程，並上傳1張持槍的自拍照，並寫上：「好累。」他前往商場前，曾在軍營內連殺3人，然後偷走1輛悍馬汽車，最後向商場一帶的路人開槍。

據中央社報導，一名事發當時人正好在Terminal 21百貨公司的台灣黃姓民眾表示，她當時正在和朋友逛街，朋友突然聽到槍聲，他們從百貨公司往樓下看，看到1個計程車司機倒在路上，本以為發生車禍，但同時間百貨公司內傳來尖叫聲，此時工作人員把現場所有民眾集合在一起，並要大家從逃生口離開。

黃姓民眾表示，她離開百貨公司時看到大批軍警已經圍繞在百貨公司外，持槍對著百貨公司，準備追捕這名軍人。

(中時 )