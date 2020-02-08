台灣燈會8日在后里燈區熱鬧開幕！豐原區豐原國小前水岸花都「花牆燈區」，台中市繁榮葫蘆墩促進會也同時辦理「水岸花都慶新年 花燈風情鬧元宵」活動；現場發送燈會小提燈，猜燈謎、水岸花都花牆打卡送好禮、音樂及魔術表演、元宵品嘗、送蔥嫁好尪等精彩內容，更提供獎品鼓勵民眾自製傳統提燈，歡慶元宵小過年。
社團法人台中市繁榮葫蘆墩促進會榮譽理事長、市議員陳清龍說，近來因武漢肺炎疫情多數活動取消，而台灣未有社區感染案例，考量活動本就安排在戶外開放空間，且在主辦單位做足防疫工作之要求下照常舉行，感謝市民到場參加，共度元宵節慶。
陳清龍指出，今年台灣燈會在台中市舉辦，為延續過去豐原地區的元宵燈會，積極要求市府在豐原國小前葫蘆墩圳水岸花都設置立體花牆燈區，創新的構思佈展受到豐原市民的歡迎與喜愛。
「提燈賞燈、猜燈謎、吃元宵」為台灣元宵節的傳統習俗，現場準備豐富的禮品提供民眾猜燈謎與摸彩，還有親子大手牽小手彩繪燈籠，因應冷氣團來襲，也準備熱薑茶與煮食元宵暖心暖胃；主辦單位鼓勵民眾當晚到水岸花都花牆前打卡，即可兌換「葫蘆墩圳開蓋動工紀念金鏟子」。
陳清龍表示，台灣俗語在元宵節「偷挽蔥嫁好尪，跳菜股娶好某」，單身成年女性憑身分證可獲得一份豐原特產的東京大蔥，象徵獲得好姻緣，為新的一年帶來喜氣。
(中時 )
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