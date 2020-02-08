儘管美國最新就業報告亮眼，但市場憂心新型肺炎疫情，美股在連續上漲4個交易日後，7日回吐獲利，不過3大指數全周仍然收高，漲幅皆在3％之上，那斯達克指數全周更是勁升4％，創下逾1年最大周線升幅。

道瓊工業指數7日收盤下挫0.94％，報29,102.51點，標普500指數收低0.54％，報3,327.71點，科技股雲集的那斯達克綜合指數亦下跌0.54％，收在9,520.51點。

就全周來看，道瓊指數周線收高3％，標普指數全周揚升3.2％，寫下2019年6月初以來最大周線漲幅，那斯達克指數全周大漲4％，創下1年多來最大周線升幅。

市場看淡美股7日跌勢。Miller Tabak首席市場策略師馬利（Matt Maley）指出，「美股連續上漲4日後，7日只是技術性拉回。」自新型肺炎疫情擴大後，投資人轉趨謹慎，7日了結獲利。

根據美國勞工部7日公布，1月新增就業人口達22.5萬人，大幅優於路透社調查經濟學家意見預估的增加16萬人。

FTSE Russell全球市場研究部門執行董事Alec Young指出：「新型肺炎疫情讓投資人對成長展望感到憂心，1月份優於預期的就業報告來得正是時候。」

Young表示：「美股經歷一波大漲後已經超買，部分投資人原預期聯準會（Fed）可能會在6月宣布降息，但現在看來可能性微乎其微。即便勞動市場數據強勁，但股市短期內可能不會做出正面回應。」

新型肺炎全球確診病例不斷上升，美國聯準會也警告新型肺炎可能對美國經濟展望構成風險。

National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）指出：「我們仍不清楚新型肺炎最終對全球經濟的衝擊程度，投資人會不斷思量這個問題。」

(工商 )