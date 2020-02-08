寶瓶星號檢疫結果出爐 旅客歡呼終於可以回家了

麗星郵輪「寶瓶星號」檢疫結果出爐，中央流行指揮中心於8日晚間9點宣布船上全數人員皆呈陰性反應，遊客終於如願可以回家了，指揮中心也再次提醒民眾做好自主健康管理14天。

寶瓶星號自2月4日從基隆港出發，原訂計畫於2月7日返抵基隆港，但因武漢疫情的因素，中央流行指揮中心6日宣布國際郵輪皆禁止停靠台灣，因此麗星郵輪積極與各方單位協調及溝通，盼能爭取船上28名外籍旅客於日本那霸離船，卻一直未獲得日本政府的入境許可，該郵輪於2月7日中午12時決定立即全速返航，於8日中午抵達基隆港。

基隆港因應船上旅客檢疫等工作，特別成立「因應寶瓶星郵輪進港檢疫疏運緊急應變中心」，待寶瓶星號靠岸後，於12點20分左右25名醫護人員開始登船檢驗，救護車及相關單位也進駐港口，整體檢疫流程相當嚴密。約莫傍晚左右有1名遊客先下船搭乘救護車至衛福部基隆醫院，經了解後並非疫情感染，其實該名遊客已4天未接受洗腎，故先緊急處理該名遊客。

該航次船員共計776名、旅客共計1738名，其中台灣籍有1709名、28名外國人以及1名陸配，經郵輪業者確認此名陸配為台灣居民，且今年未有中港澳旅遊史。原本預計採檢70至100名送驗，最後送驗人數達128人，近9個小時檢測，所幸全船人員皆呈陰性反應，旅客可以返家自主健康管理14天，外籍旅客則可入境台灣並搭機返家。至於郵輪及船員去向，目前業者正研討中。

(中時 )