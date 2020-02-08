宇宙人「你的宇宙YOUNIVERSE」演唱會8日於台北小巨蛋舉行，出道10年首次唱上小巨蛋，邀請五月天阿信擔任嘉賓，合唱〈陪我玩〉及〈離開地球表面〉，演出時吉他手阿奎和阿信背對背，讓主唱小玉吃醋請求也想背靠背，阿信笑說：「你好像很高，我好像會靠到你的腰，我去宇宙人演唱會跟小玉靠腰這樣也很奇怪」，搞笑對話笑翻全場。

五月天阿信受邀擔任宇宙人演唱會嘉賓。（許政榆翻攝）

阿信首先鼓勵宇宙人「師兄在這等你們很久了」，阿奎回憶22年前買專輯，內附五月天「十萬青年站出來」演唱會門票家人卻不給去，特地請阿信在門票上簽名，阿信笑說「我覺得宇宙人很會做音樂，但修辭上可能要修飾」，笑虧「這也難怪你們來到小巨蛋花這麼久時間」。

宇宙人阿奎（右1）拿出當年五月天演唱會門票請阿信簽名。（相信音樂提供）

宇宙人小玉（右2）拿出當年五月天專輯VCD請阿信簽名。（相信音樂提供）

小玉帶來私藏五月天《第一現場》VCD請阿信簽名，面對兩人接連要簽名，阿信笑說「看誰還帶什麼東西，簽一下」，貝斯手方Q慚愧說：「以前不懂事不是五迷，我沒有東西要簽」，阿信說「如果你不小心買到盜版，我幫你簽名，你給我300元直接升級正版」，瞬間笑歪全場。

(中時 )