武漢肺炎疫情持續擴散，搞得人心惶惶，謠言假訊息也不停散佈。8日中央流行疫情指揮中心公布接獲投訴，有網友在社群網站散佈「氰化物可殺死武漢肺炎病毒跟預防染病 中國人快點服用…」等言論，指揮中心嚴斥，氰化物是劇毒可能致命，呼籲民眾勿隨意轉發來路不明訊息，以免觸法。

中央流行疫情指揮中心8日在官網聲明嚴斥，氰化物屬劇毒，若有人誤信該言論而服用，將危害自身或他人健康，並強調冠狀病毒具外套膜，使用酒精、漂白水就很容易有效消毒，因此呼籲民眾勿隨意轉發來路不明訊息，以免觸法。

中央疫情指揮中心於官網聲明嚴斥，氰化物屬劇毒，若有人誤信該言論而服用，將危害自身或他人健康。（圖／疾管署官網）

指揮中心也指出，氰化物會傷害大腦、心臟，導致意識不清，抽筋、昏迷、休克，甚至死亡。請民眾收到來路不明的防疫資訊或偏方勿輕易相信或嘗試，以確保自身及他人安全。

依據傳染病防治法第63條規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最高可科新臺幣300萬元以下罰金，另依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)