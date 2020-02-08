站在懸崖邊緣面對大峽谷，張靜之背脊發涼又腿軟。

美得令人讚嘆的羚羊峽谷。

美國66號公路。

在拉斯維加斯的時尚造型，有孫藝珍的味道。

在拉斯維加斯的時尚造型。

在黃刀鎮的雪地裡，雙眼像上了白色睫毛膏。

開心躺在雪地裡。

在雪地裡全副武裝。

拍下極光之美。

去年底拿到證書。

張靜之的手作飾品也可以客製化。

張靜之剛從美國度假回台，她與交往4年、同齡的圈外男友前不久一起體驗公路旅行，租車自駕去了羚羊峽谷等國家公園，數百張照片都是男友視角美照，有神似韓星孫藝珍也有侯佩岑韻味。向來有懼高症的她，在懸崖邊緣面對壯闊大峽谷當場腿軟，也到加拿大的黃刀鎮追極光，在零下33度雪地裡，笑說雙眼的睫毛像上了一層白色睫毛膏。

她和男友跑了亞歷桑納、猶他州、內華達3個州、4個國家公園，開心這趟旅程完成許多願望清單，沿路飽覽峽谷、平原、山丘各種不同地形、地貌，好像看地理課本，1天內可以從沙漠到雪地，直呼「美國公路旅行既美麗又神奇，尤其羚羊峽谷太美了，拍1000張照片都不夠，美國66號公路地廣人稀，我們擔心找不到加油站，必須隨時注意車子有沒有油」。

2人繞回拉斯維加斯之後，她自嘲像鄉巴佬進城，秒換時尚造型入鏡，在賭城裡輸了200美金（約6075元台幣），算是非常克制。後來轉到加拿大的黃刀鎮看極光，「第1天站在零下30多度結冰湖面，看到滿天星斗和極光的瞬間，心中充滿無法言語形容的感動，當地沒有旅行團的商業氣息，沒有大批觀光客的喧嘩，只有對大自然美景的尊敬與熱愛」。

張靜之和男友都愛冒險，在黃刀鎮的第2天，其中一位嚮導告知他們可能看不到極光，她們倆決定自己租車追極光，「他第一次在雪地裡開車，我們真的非常瘋狂」。她當時坐副駕，緊張得完全笑不出來，原來因為有創傷症候群，5年前她曾在冰島遇上暴風雪，當時也坐副駕，眼前白茫茫一片，生死一瞬間，整個人快崩潰，「這次有伴，如果我一個人也不敢這樣，真的滿恐怖的」。

她提到，因男友折換里程數，加上去年過完年就訂了機票，所以這次光是機票就省掉大半旅費，租車加上住宿、三餐，也沒買戰利品，2人花不到10萬台幣。37歲的她，和男友不急婚，雙方長輩也不催婚不催生，他非常能體諒我的工作，「我們都沒把婚姻看成是人生一定要做的事，我戲裡穿過太多次婚紗，完全沒憧憬，就算結婚也可能只是去登記跟至親報告一下」。

外型柔美的張靜之是台大外文系學霸，也精通日文，去年忙完大愛戲劇之後，順利取得日本手作飾品協會頒發的證書，去年底自創「靜靜手作」飾品的品牌，笑稱當演員被保護得很好，等自己跑國稅局、商業司等政府單位，從設計、製作、包裝、拍照等不假他人之手，才知道經營副業不簡單，高宇蓁也熱心分享她經營品牌的心得，她時常向高宇蓁討教生意經。

張靜之有感而發說，創立品牌或當演員，無論事業是什麼都一樣，所謂成功真的沒有那麼容易，要長久經營下去更是需要決心、毅力及很多的付出。她很慶幸自己勇敢踏出這一步，才能帶著滿滿的喜悅與信心準備展開「靜靜手作」的下一步。她說經營品牌和演戲可以同步進行，笑嘆自己現在處於不上不下的尷尬年紀，「我反而想趕快老，就能演適合年紀的角色」。

(中時 )