被視為武漢肺炎「吹哨人」的中國大陸醫師李文亮最終因感染新型冠狀病毒而去世，引發眾多網友悼念。他的妻子付雪潔今（8）日在微博發表聲明表示，除了官方賠款、保險理賠之外，不接受任何外界捐助。

另外，也有一篇據稱是李文亮生前最後遺言，也由他的妻子付雪潔公布。遺言說寫道，活著真好，可我死了，再也無法帶孩子去看東湖春曉。此生，我不想重於泰山，也不怕輕於鴻毛。如果有人還想紀念我，請給我立一個小小的墓碑吧！墓誌銘只需一句：他為蒼生說過話。

李文亮遺言「我走了」全文如下：

在我成為一粒塵埃之前，我又靜靜地懷想了一遍故鄉的黑土白雲。多想回到小時候啊，風是盡情飛舞的，雪是潔白無瑕的。

活著真好，可我死了。我再也無法撫摸親人的臉龐，再也無法帶孩子去看東湖春曉，再也無法陪父母去看武大櫻花，再也無法把風箏放到白雲深處。

我曾依稀夢見我尚未出世的孩子，他（她）一出生就眼含熱淚，在人潮人海中把我尋找。對不起，孩子！我知道你只想要一個平凡父親，而我卻做了一個平民英雄。

天快亮了，我要走了，帶著一張保證書，那是我此生唯一的行囊。

謝謝世間所有懂我憐我愛我的人，我知道你們都在黎明等候，等我越過山丘！可是，我太累了。

此生，我不想重於泰山，也不怕輕於鴻毛。我唯一的心願，就是希望冰雪消融之後，眾生依然熱愛大地，依然相信祖國。

等到春雷滾滾，如果有人還想紀念我，請給我立一個小小的墓碑吧！不必偉岸，只須證明我曾來過這個世界，有名有姓，無知無畏。

那麼，我的墓誌銘只需一句：他為蒼生說過話。

(中時電子報)