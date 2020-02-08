武漢疫情拖累國際原油價格下滑，中油與台塑預計從後天(10日)起大幅調降汽柴油價每公升1元，這將是油價一波四連降，也是連兩周降幅超過0.9元。95無鉛汽油牌價將跌破27元，落到26.4元。

屆時民眾加滿50公升油箱，一次可以省下50元。這是繼本周汽油每公升大降0.9元後，下周再次大幅降價1元。合計4周來，汽油每公升已跌2.9元，加滿50公升更是足足省下145元，頗為驚人。

下周國內油價續降，是因為武漢肺炎疫情對全球經濟帶來的陰霾，中東指標原油均價滑落到54元美元左右，依浮動油價機制需調降。屆時中油除95無鉛汽油跌破27元，92無鉛也會落到25元以下，牌價為24.9元，超級柴油則掛22.7元。

對於後續油價漲跌，中油指出，目前看來武漢疫情尚未達到高原期，國際原油短期仍有下修可能。不過從技術線型面看，布蘭特原油在53美元處有支撐點，加上如果油價再跌，OPEC石油輸出國家組織也祭出減產支撐，所以不太會低於50美元太久。

(中時 )