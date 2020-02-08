武漢疫情擴散，航空公司也繃緊神經防範。稍早傳出華航對大陸無錫發出通知，指出今天(8日)一班下午4點50分，由台北飛往無錫的虎航IT129航班上有乘客出現發燒情況。

有媒體指出，這班虎航IT129航班上，坐在第11排的旅客出現發燒情形，對此本報記者詢問華航，華航證實該班機上確實有乘客發燒，但相關資訊無法近一步掌握，降落之後由無錫防疫機關接手。

對於發燒乘客座位，華航不願意透露，只表示無錫檢疫單位已經收到通知。

(中時電子報)