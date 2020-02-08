機上有人發燒！虎航IT129班機傳狀況 華航急電陸無錫尋人 22:352020/02/08 中時電子報 林毅 、中時、陳佑誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣虎航IT129航班今天(8日)飛往大陸無錫的班機，傳出機上有人發燒 (示意圖／本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢疫情擴散，航空公司也繃緊神經防範。稍早傳出華航對大陸無錫發出通知，指出今天(8日)一班下午4點50分，由台北飛往無錫的虎航IT129航班上有乘客出現發燒情況。 有媒體指出，這班虎航IT129航班上，坐在第11排的旅客出現發燒情形，對此本報記者詢問華航，華航證實該班機上確實有乘客發燒，但相關資訊無法近一步掌握，降落之後由無錫防疫機關接手。 對於發燒乘客座位，華航不願意透露，只表示無錫檢疫單位已經收到通知。 寶瓶星乘客皆陰性 陳時中露久違笑容：任務達成 登船廣播錄影曝光 陳時中：你們可以回家了 (中時電子報) #華航 #虎航 #發燒 #無錫 #台北 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應口罩生產可放寬加班上限 勞動部：輪班應隔12小時 13:122020/02/05 生活 防疫照顧假給不給薪由勞資協商 賴香伶批看的到吃不到 14:512020/02/05 政治 驚！這3個星座今年將遇上大劫難 19:402020/02/05 娛樂 最新》 澳門王也撐不住！台灣虎航澳門線 全砍了 15:372020/02/06 財經 台灣虎航宣布 擴大取消3月底前所有澳門航班 15:482020/02/06 生活 《興櫃股》虎航宣布2月27日起至3月31日飛往澳門班機全數取消 16:142020/02/06 財經 溝通無效 長榮開航米蘭確定暫緩 04:102020/02/07 生活新聞 氣象局：明後天此波最冷 元宵節下探12度 22:182020/02/07 生活 兩岸海運客運全停 每月影響12萬人 12:362020/02/08 生活 他偷拍情侶地鐵「開腿疊坐」 12字神註解網笑翻 14:292020/02/08 社會 生活熱門新聞 去全聯看到這一幕 網嘆：台灣人真的失智了 - 生活 北韓「鎖國」武肺是如何滲透的？宅神驚爆元凶 - 生活 因應疫情緊繃 成大醫院宣布關閉一門診出入口 - 生活 別搶了！醫師自製可換濾材布口罩：絕對夠用 - 生活 蔡英文「論文門」口試委員非隱私！英國官方接獲申訴 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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