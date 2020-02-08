一名潘姓女旅客被問到下次還會想搭嗎？冷回下輩子吧。（吳康瑋攝）

來自新竹的一家人開心的相擁合照。（吳康瑋攝）

寶瓶星號檢驗結過出爐，經詳細檢驗後，全團乘客結果皆呈陰性，中央疫情指揮中心總指揮官陳時中於晚間9點開記者會指出，這次全團旅客皆safe，非常安全，請民眾不要擔心，更親自赴郵輪對旅客以廣播說「大家可以回家了」，另外，第一個踏下船的丁姓旅客及女友受訪時指出，因為船公司照顧的很好，所以接獲消息時並不會被嚇到，甚至在元宵夜都也湯圓可以吃，而針對船上的防疫政策，他們表示，認為台灣防疫這邊，有做到很完善的確保台人不要被感染，他們也很能夠接受。

現場有媒體詢問到船上抗議的聲音，他們則指出，至少自己在船上遇到大部分的人都是理性的，而且船公司照顧良好，其實也不太有出現騷動的情況，並強調「整體而言都蠻平和的」。而等待的時候會不會緊張，丁先生則指出，「還好啦，有樂透開獎的感覺，但我們相信政府，就算真的有疫情，要再隔離，我們也能接受。」被問到下船後想要做的第一件事，他們鬆了一口氣坦言指出，「我們只想趕快上接駁車，想要趕快回家」。

針對中午陳時中親自登船以廣播向船上旅客喊話說：「我們歡迎你們回到台灣」，他們指出，一聽到廣播的時候，真的感覺「蠻暖心」，雖然廣播短短的，但聽到的時候，還是蠻感動的。不過也有旅客驚魂未定，一名潘姓女旅客被問到下次還會想搭嗎？冷回下輩子吧。

終於可以下船，呂小姐開心的淚留滿面，被問到船上生活，她坦言船公司照顧的很好，但不會想再經歷。（吳康瑋攝）

(中時 )