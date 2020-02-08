歷經8個多小時的檢疫馬拉松，寶瓶星號1700多名旅客全數平安皆獲准下船，，基隆市長林右昌取消七堵煙火嘉年華活動，等待檢疫結果出爐，並在臉書發文向船上所有人加油打氣，今天是小過年「希望郵輪上的所有人都能健康回家團圓！」

林右昌說今天中午回到基隆港，經過初步確認，無人發燒！並也回想這兩天，與陳時中部長、陳其邁副院長，不停的熱線，互相掌握中央和地方訊息和疫調工作，並加強防疫、消毒，同時也要求準備好所有整備工作，希望讓旅客能健康平安回家。

林右昌說，回想起2003年在行政院擔任幕僚工作時期，他在游錫堃前院長身邊歷經了對抗SARS的艱困時期，讓他更能體會船上乘客焦慮、焦急的心情，也更理解岸上等候親友的忐忑不安。

因此今天一早，他特別再一次召開緊急應變會議，也特別提醒同仁，防疫、檢驗工作固然重要，但在謹慎的程序之外，市府團隊應該用更有溫暖的態度歡迎大家回家，安定船上無奈乘客與他們親友不安的心。

「等一下檢疫結果即將出爐！希望有好消息！」林右昌感謝所有抗疫醫護與各機關同仁的辛勞！在面對非常時刻的考驗，守護著所有台灣人！今天是小過年，希望郵輪上的所有人都能健康回家團圓！願天佑台灣，讓我們繼續努力，平安送大家回家！

(中時 )