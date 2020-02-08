陸鐵腕集中管理武漢肺炎可疑病患

大陸武漢肺炎疫情持續延燒，至今確診病例已破3.4萬宗，死亡也超過700人。

據新華社6日報導，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭率中央赴湖北指導組深入一線，督促武漢以「戰時狀態」抓好源頭防控，全力以赴，排查收治「1、確診患者、2、疑似患者、3、無法排除感染可能的發燒患者，還有4、確診患者的密切接觸者」等「四類人員」。她下令挨家挨戶訪查，落實應收盡收、應治盡治，確保不落一戶、不漏一人地將染病者集中到龐大的隔離中心。

而據《每日郵報》（DailyMail）8日報導，就在孫春蘭督促武漢全力以「戰時狀態」抓好源頭防控後，出現了似乎在武漢拍攝的影片顯示，全副武裝，穿著防護衣的官員強制將疑似病患從家中拖離。

防疫人員迅速將前兩人架走，但第三人躺在地上，伸出腳使勁卡住門，怎麼也不肯離開，好幾名名防疫人員在其他人員協助下，才好不容易把他拖走。

武漢約有1,400萬居民，但目前仍不清楚，究竟有多少人會被隔離檢疫，或是會被送到什麼地方。

(中時電子報)