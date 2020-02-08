位於鹽水國中操場的蜂炮主砲城晚上9點開始施放，估計湧進兩萬多人同賞。（劉秀芬攝）

位於鹽水國中操場的蜂炮主砲城晚上9點開始施放，估計湧進兩萬多人同賞。（劉秀芬攝）

位於鹽水國中操場的蜂炮主砲城晚上9點開始施放，估計湧進兩萬多人同賞。（劉秀芬攝）

一位婦人（左）在樓頂觀看蜂炮，被竄上樓的蜂炮炸傷眼睛。（劉秀芬攝）

台南鹽水蜂炮遶境祈福活動8日晚間進入重頭戲，數萬遊客擠進鹽水小鎮，台南市長黃偉哲晚間不到9點就抵達鹽水國中操場主題炮城會場，在簡短致詞祝大家金鼠年行大運後，3座主炮城陸續點燃，蜂炮及煙火四射，遊客情緒也嗨到最高點。

由於今年元宵適逢周六假日，加上各學校延後開會，來看蜂炮的人數暴增，台南市府預估到活動結束會有65萬人參與盛會，武廟廟方工作人員也表示今年遊客實在太多了，下午遶境活動進度大受影響，晚上遶境出發時間比預定時間晚了一個小時。

晚間8點多後，遊客陸續前往鹽水國中操場卡位，等著欣賞享受3座主炮城萬蜂齊發的洗禮。9點過後在黃偉哲簡短致詞後，3座企業贊助的主題炮城陸續點燃，民眾準備好各式自製防護罩，好好欣賞火花四色的蜂炮及燦爛的高空煙火。

雖然市府及消防局多次呼籲民眾要做好萬全，但據救護站表示，還是有14位民眾受傷，其中一位民眾在樓頂觀看沒特別防護，但蜂炮不長眼竄到樓上，炸傷該婦人左眼，在救護站人員簡易清創下，將轉送大醫院救治。

(中時 )