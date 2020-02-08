高齡97歲的前總統李登輝，晚間住進台北榮總，李登輝辦公室主任王燕軍表示，李前總統晚上睡前喝牛奶嗆到，送往北榮，雖已無大礙，但因李前總統年事已高，醫生建議留院觀察，並照了 X光檢查。

王燕軍表示，李前總統意識清楚，目前已無大礙，家人全在醫院陪同。

(中時 )