李前總統晚間喝牛奶嗆到住進北榮 23:132020/02/08 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統李登輝。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高齡97歲的前總統李登輝，晚間住進台北榮總，李登輝辦公室主任王燕軍表示，李前總統晚上睡前喝牛奶嗆到，送往北榮，雖已無大礙，但因李前總統年事已高，醫生建議留院觀察，並照了 X光檢查。 王燕軍表示，李前總統意識清楚，目前已無大礙，家人全在醫院陪同。 (中時 ) #李前總統 #晚間 #嗆到 #住進 #北榮 #李登輝 也許您會感興趣 推薦閱讀 《翻爆晚間精選》防疫期間放寬一例一休 勞工加班費這樣算 17:082020/02/04 生活 交大、陽明、北榮組研發聯盟 研發藥物防疫 16:522020/02/06 生活 民俗踩街7日晚間登場 苗栗市中正路交通管制 18:572020/02/06 生活 湖口元宵猜燈謎 8日晚間于台煙、張秀卿登台 20:232020/02/06 旅遊 《翻爆晚間精選》高市去年失業率 創縣市合併後新低 17:082020/02/07 政治 宜蘭外海晚間7：57地牛翻身 最大震度花蓮、南投2級 20:012020/02/07 生活 實名制上路次日 口罩賣出逾156萬片 21:232020/02/07 財經 寶瓶星號旅客檢疫 結果最快晚間7點出爐 15:332020/02/08 社會 外雙溪花園餐廳晚間火警 黑夜中延燒火勢驚人 20:052020/02/08 社會 武漢雷神山醫院今天正式啟用 晚間8點收治首批患者 20:592020/02/08 兩岸 政治熱門新聞 口罩之亂 網：柯快完蛋了！ - 政治 「罷韓」有變數？網：危險了！ - 政治 疫情蔓延台灣 高雄人：慶幸「韓國瑜當市長」 - 政治 高雄罷韓案 媒體人斷言最後結局 - 政治 李前總統晚間喝牛奶嗆到住進北榮 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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