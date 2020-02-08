基隆市長林右昌1月31日召開防疫會議，有戴口罩。（許家寧攝）

（圖／取自行政院長蘇貞昌1月22日臉書）

武漢肺炎疫情延燒，搭計程車、公車、捷運究竟要不要戴口罩，引發熱議。國民黨台北市議員羅智強酸，民進黨自己也戴口罩，是在哈囉？

武漢肺炎疫情延燒，搭計程車、公車、捷運究竟要不要戴口罩，引發熱議。衛福部長陳時中日前表示，台灣沒有社區感染狀況，民眾搭乘大眾運輸工具免戴口罩，但搭飛機一定要戴。

因應武漢肺炎，衛生福利部疾病管制署近日拍攝一系列「防疫大作戰」宣導影片，由知名小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮現身說法，他表示，台灣目前沒有社區感染狀況，民眾搭計程車、公車、捷運或叫外送食物時，不用戴口罩，引發正反兩派民眾熱議。

中央流行疫情指揮中心、衛福部部長陳時中7日在傍晚的記者會中重申，台灣目前沒有社區感染情形，健康民眾在戶外活動或搭乘通氣足夠的大眾運輸工具時，即便沒有戴口罩，感染風險也很低。

他也重申使用口罩3時機，包括看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，就能有很好的保護網，不用擔心不戴口罩就會被感染。但因應近日有患者疑似在飛機上遭感染，陳時中強調，搭飛機一定要戴口罩。

對此，國民黨台北市議員羅智強說，戴不戴口罩，民進黨的官爺們都開花了，民眾當然更無所適從，誠懇的建議民進黨，與其開罵柯文哲、侯友宜戴口罩，何不由中央建立統一標準，也地方有所遵循！

羅智強也酸，民進黨自己也戴口罩，是在哈囉？

(中時電子報)