近日在大陸爆發的武漢肺炎，傳是因為民眾吃野味而遭到感染，而蝙蝠正是專家研判最有可能的病毒宿主，透過第三方動物把病毒傳染出去，讓蝙蝠因此得到了「毒王」的稱號。為何這種小型哺乳類是病毒熱愛的傳染源頭？別小看蝙蝠這種生物，體內的強大基因，更是8800年來百毒不侵的證明。

蝙蝠如何得到「毒王」的稱號？根據《巴士底報》指出，歷史上的可怕病毒如：SARS、MERS、伊波拉病毒、狂犬病，再到本次的新型冠狀病毒，追朔來源竟都是牠。

蝙蝠何德何能成為自然界中病毒的最大宿主？要知道傳染病毒前，先不能被毒死。蝙蝠在動物借地位十分特殊，別看牠們小小隻的，卻已在地球上生存了8800萬年，經過不斷地進化，成為了一代強者。

蝙蝠是哺乳類中唯一能飛翔的動物，喜歡吃昆蟲和果實，幾乎沒有任何天敵。除了冬眠時間外，蝙蝠體溫多在40℃，而病毒又不喜歡高溫，所以當病毒附著時，蝙蝠有足夠的抵抗力，同時能降低病毒活性。

由於蝙蝠每天飛行會消耗大量的能量，為了適應身體快速代謝與能量損耗，逐漸演化出高度的DNA修復能力，這讓蝙蝠具有了強大的身體水準和免疫系統，所以牠們攜帶病毒的時「很少發病」或根本「不會發病」。

最後，攜帶病毒的蝙蝠糞便或吃過的果實，間接傳染給其他動物，病毒又在過程中產生突變，輾轉傳染給人類。例如當年SARS就是由蝙蝠傳染給果子狸，再把病毒帶給人類。而目前武漢肺炎病毒真正中間因子是誰，還沒有個確定說法。

(中時電子報)