嚴立婷近日出版新書《控制狂媽媽：冷靜面對孩子情緒，軟硬兼施對付各種耍賴，講一次不聽我就講一輩子的嚴媽實戰守則》，受訪時她透露自己有個控制狂嚴父與樂天慈母，她曾因父親的嚴格管教缺乏喘息空間，高中就離家出走住外婆家，從此不住家裡，卻也因此讓親子關係有了緩衝空間。

現在已為人母的嚴立婷，表示若能回頭給當時的父親建議，會對父親說：「爸，陪我去我走過的所有地方。」她說過去父親覺得女兒去撞球間就是十惡不赦，懷疑小孩都聚在一起抽菸，但她真的是去認真練習撞球，甚至覺得自己一度可以成為下一個「撞球天后」陳純甄，「希望他可以放下成見，跟我去看看年輕人在幹麻。」

嚴立婷出版新書《控制狂媽媽》。（陳俊吉攝）

嚴立婷在書中提及，不後悔離家出走的那段歲月，雖然年輕的她遇過許多誘惑。一起在銀行上班的朋友有天約她去「制服店」賺大錢，她以個性直接，可能會暴打吃豆腐的人為由，拒絕朋友提議，但一步步看著朋友下班慘吐，甚至因客人毛手毛腳而崩潰痛哭，最後步入家暴婚姻，她忽然很慶幸父親的嚴格管教，讓自己不管在何時都不至於踏錯行差。

然而誘惑絕對不會只有一次，她20出頭在徵信社當行政助理，有一天因人手不夠而被抓去幫忙「抓猴」（搜集外遇證據），案子成功後老闆犒賞她的努力，透露有個外務可以讓嚴立婷見識，「在五星級飯店房間裡，說也奇怪，打開門煙霧瀰漫，有種特殊的味道，煙霧飄散後我看見10個人如喪屍呆滯，滿桌都是白色粉末跟菸酒。」她當下嚇傻只能急CALL朋友假裝來電，才成功出逃。

嚴立婷（左）、張智峰（右）帶著一雙兒女出遊。（摘自臉書）

嚴立婷逃出飯店後坐在路邊，整個人不停發抖，滿腦袋都是逃出生天的後怕感，「如果其中有個壞人不讓我離開，後果真的不堪設想，當時腦海中第一個浮現的是我爸的臉，感謝他給我的教育，讓我明辨是非，我才會覺得在那裡面多待一秒，都是污辱自己的人格。」

因為小時候接受嚴父的控制狂教養模式，知道沒有彈性空間令孩子窒息，嚴立婷為人母後，調整了自己教育一雙兒女的方法，她表示7歲兒子Willson對籃球有天分，球星老公張智峰也期待兒子繼承衣缽，但她卻抱持開放態度，反而跟兒子說：「你如果強到我不培養你對不起國家，我就培養你，但你如果很普通，我們一個人不會只有一個夢，第一個完成不了還有第二個，媽媽都會陪你。」

(中時 )