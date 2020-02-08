勇士們抬著神轎跳入海中，祈求神明保佑，今年都能夠順順利利、平平安安。（張睿廷攝）

「野柳神明淨港文化祭」安排100位勇士跳水祈求神明保佑，民眾也發揮創意，打扮成各種不同角色，相當吸睛。（張睿廷攝）

新北市政府舉辦的2020「野柳神明淨港文化祭」8日上午在萬里野柳保安宮盛大展開，活動除有百年傳統「水裡來、火裡去」祈福儀式，還安排百位勇士跳水，祈求今年能獲得好運。新北市長侯友宜表示，相當高興連續10年至至萬里參加這場地方盛事，請求開漳聖王保佑漁民出港皆能漁獲滿箱回來，也期盼神明保佑，讓民眾平安健康，過上好日子。

一年一度的「野柳神明淨港文化祭」8日上午在野柳保安宮熱鬧展開，吸引上千位民眾參與這場地方盛事；活動由漁船巡洋淨港作開場，將漁獲分享給民眾，再安排勇士們抬神轎跳入海中，還有過火儀式，藉由「水裡來、火裡去」祈求神明保佑漁民平安度鼠年。

活動隨後來到重頭戲，主辦單位安排百位勇士一起跳水，大家也發揮創意，打扮成鼠車、飛機、氣球鳥等造型，把氣氛炒到最高點。

活動上也邀請侯友宜頒獎給「北海岸海鮮料理創意大賽」優勝隊伍包括萬里青溪婦女協會、金山區真歆料理隊的、石門區老梅社區媽媽隊，主辦單位更貼心準備1千份優勝料理「黃金鼠來寶」、「鱙炒花生」、「白龍戲珠」供民眾品嘗。

侯友宜表示，神明淨港百年傳統祈福儀式是新北市重要的無形文化資產，信眾們透過像開漳聖王祈福，庇護漁獲年年豐收；同時也邀請民眾上午參加完神明淨港後，晚上至平溪放天燈，體驗新北兩大元宵盛事。

侯友宜致詞時特別提到，武漢肺炎防疫工作相當重要，因此市府也在現場設立防樣站及告示牌，且要求所有勇士都需量額溫、入廟參拜前必須噴灑酒精消毒液，期盼市府、民眾上下一條心，一起度過此次難關。

(中時 )