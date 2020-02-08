宇宙人「你的宇宙YOUNIVERSE」演唱會8日於台北小巨蛋舉行，出道10年首次唱上小巨蛋，雖然碰上新型冠狀病毒肺炎疫情影響，仍有許多鐵粉戴口罩到場支持，1萬張門票售罄有200人退票，估計票房進帳1813萬元。不過首度開唱就超時22分鐘，計將遭罰15萬7500元。

宇宙人唱完〈心向夏天〉、〈浪費一整天〉後，阿奎帶來帥度爆表的首次個人吉他solo舞台，讓台下歌迷尖叫不已；〈Oh Girl〉、〈這樣那樣〉後，方Q無厘頭對蛋頂大唱「我要新的貝斯」，此時從天而降一把橘紅閃亮王者光芒貝斯，這把貝斯正是日前方Q特地為了演唱會到日本購買的戰利品，小玉搞笑呼應近期熱播韓劇名說：「難道這就是學長的『愛的迫降』嗎？」逗笑台下粉絲。

方Q先前特地赴日購買的貝斯從天而降，小玉搞笑呼應近期熱播韓劇名說：「難道這就是學長的『愛的迫降』嗎？」逗笑台下粉絲。（相信音樂提供）

主唱小玉在最後一首歌前，花了將近5分鐘感謝製作團隊及老闆五月天等，過去常被「鬼壓床」的他，更分享：「我想要謝謝一個人，他有靈異體質，我都叫他仙姑」，在準備開唱這年來，時常請教她「演唱會會不會順利？」而得到回覆則是「你先不要管，只要你快樂，事情就會順利」。

五月天阿信受邀擔任宇宙人演唱會嘉賓，合唱〈陪我玩〉、〈離開地球表面〉。（相信音樂提供）

小玉接說：「我後來就真的試著快樂，結果都很順利，謝謝讓我遇到一位非常快樂的人，謝謝卡卡，謝謝你」，而講到激動處小玉更流下男兒淚，演唱〈大志若魚〉前說：「這首歌曾帶我去台灣第一高峰，現在用結束目前人生第一高峰，謝謝你們」，結束前更和粉絲來個大合唱，留下無限感動畫面，雖超時宇宙人仍數度返回台上和粉絲揮手、握手致謝。

宇宙人「你的宇宙」演唱會8日在台北小巨蛋登場。（相信音樂提供）

宇宙人「你的宇宙」演唱會主舞台設計以太空艙為概念。（相信音樂提供）

(中時 )