住在有窗戶來自新竹的田先生一家五口則指出，當初自己在出航前，其實就非常擔心，僅只有吃飯時間會出到餐廳吃飯。（吳康瑋攝）

寶瓶星號檢驗結果出爐，全團乘客結果皆呈陰性，走下船的旅客臉上紛紛掛著鬆了一口氣的表情，而其中一名潘小姐受訪時被問到在船上吃到元宵的感覺如何時指出，真的覺得「很甜、非常甜，非常好、非常甜蜜」，而針對未來還會不會再次搭乘郵輪，她先笑了一笑，然後冷冷地回「那個，等下輩子吧。」

在船上等待的心情會不會很憂心，潘小姐指出，大家都一樣的心情，都很坎坷，但也因為全船旅客都單獨在房間內等待，所以房間內的服務都非常好、所有船員也都非常好。被問及會不會擔心檢驗的結果出乎意料，她則強調，「我們相信台灣，也相信我們自己的身體狀況，更也都相信我們每一個人一定都有把自己的身體顧好。」

住在有窗戶來自新竹的田先生一家五口則指出，當初自己在出航前，其實就非常擔心，僅只有吃飯時間會出到餐廳吃飯，也因為自己很擔心會有遭傳染的風險，因此也更要求家人不要亂出門。對於若要留在船上等候14天心情如何，他則指出，將會把14天都當作旅遊，也因為在知道要隔離的這九個小時內，其實船艙內就採取送餐的方式，並沒有人願意隨意走動，大部分的人都仍然擔心沒有辦法回到台灣。

(中時 )