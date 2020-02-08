水牛伯游錫堃驚呆路人，立法院長自騎UBike雙北兜風。(翻攝游錫堃臉書／朱真楷傳真)

水牛伯游錫堃驚呆路人，立法院長自騎UBike雙北兜風。(翻攝游錫堃臉書／朱真楷傳真)

超接地氣的立法院長！剛在2月1日接掌國會龍頭的游錫堃，今天晚上騎著UBike，自行在雙北的大街巷弄間穿梭，他還幽默地說「上班了，白天登山的機會少了，改為晚上運動」，並且拿著手機自拍po臉書，讓網友大讚「院長運動精神可嘉呀」，還有人笑說「還好戴口罩，不然旁邊的路人會傻眼，怎麼會遇到立法院長」。

從游錫堃PO臉書的照片來看，他腳踩運動鞋，身上套著銀光綠的羽絨外套，加上帽子與口罩，全身包緊緊，確實很不容易被路人發現立法院長竟然在車水馬龍的台北街頭騎單車。

很習慣使用臉書的他，在PO網之後短短1小時吸引逾3千人按讚，他也在臉書上寫說，「上班了，白天登山的機會少了，改為晚上運動，元宵節騎UBike，經福和橋到永和繞一圈」。

有網友留言說，「希望扈跟得上游院長的速度」，結果游錫堃本人在底下回說「我沒有隨扈陪同」。還有人驚訝地說以後要騎車要「揪一下」，結果游錫堃也回稱「哈！我是臨時起意的」，讓PO文的網友大叫「爸媽，院長回我的留言耶！」親民作風，讓人看見這位新立院龍頭的特別作風。

(中時 )