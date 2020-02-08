郭柏傑與搭檔游書庭主持艾迪昇傳播自製網路節目《今天call了誰》，重現許多六、七年級生的經典回憶，致電藝人執行各種荒謬任務，無論是借錢還是推銷靈骨塔，整人節目真實記錄藝人當下反應。郭柏傑笑稱最令他腿軟的一次，是打給同門師兄徐乃麟賣開運物品，過程還要大嗆對方，「乃哥是大前輩，很少來公司，但他在媒體形象很火爆。」但徐乃麟出乎意料完全不生氣，甚至附和自己真的很衰，還耐心詢問開運物品有哪些，讓他完全改觀。

有著一張精緻臉孔的郭柏傑，擁有台大生傳系碩士高學歷，整個人像是從漫畫走下來的俊美學生會長，但一開口什麼話題都能聊，展現強烈反差萌，他很早就開始經營自媒體《厭世聊聊天》，分享自己生活，那時候就讀研究所的他，很多通告無法配合時間，剛好又是讀傳媒相關科系，所以萌生自拍影片的念頭。

郭柏傑經營自媒體《厭世聊聊天》。（摘自youtube）

2019年工作雖小有斬獲，但郭柏傑透露家人對於自己的演藝工作始終不贊同，他碩一被經紀公司老闆在IG挖掘，當時家人第一個反應是「你瘋啦！我把你養到念研究所，你卻搞這個！」就是到現在，家人還是不太能接受，一直逼他給個停損點，「過年有給爸媽紅包，但我覺得他們還是看得出來，你現在還不能夠稱自己是藝人，怎麼在電視上都看不到你？家人的想法是這樣。」

「老一輩的觀念就是，藝人要在電視上看到你。」他提及姊姊們的學歷同樣很好，但他也知道家人的擔憂，「更多時候是他們不希望你這麼辛苦，我現在住家裡，拍戲經常凌晨5點要出門，他們就會發現工作狀態就是這樣，另一方面也覺得這麼辛苦，卻無法得到相對應高報酬，所以希望我可以找份穩定工作。」他透露爸媽今年也重申：「再給你最後一年的機會。」

郭柏傑希望新的一年有更多作品問世。（羅永銘攝）

年前看到吳慷仁專訪，郭柏傑覺得彼此經歷相似，「他熬了3年時間，才接到客語台戲劇，這一行其實是努力跟幸運要並行的工作，能了解外界覺得沒有成績一定是不努力的想法，但很多時候需要一點機運。」他除了把影片轉發給爸媽，也想說：「除了幸運，這個行業更需要時間累積，當我可以忍耐等候的時間，表示這真的是我想做的事。」至於2020年的作品預告，他除了網路節目主持與自媒體經營，也在好消息電視台單元劇演出男主角，未來期待可以有更多作品問世。

(中時 )