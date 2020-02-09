游書庭與郭柏傑搭檔主持艾迪昇傳播自製網路節目《今天call了誰》，活靈活現的整人橋段讓觀眾笑到捧腹，更有許多人留言新生代的兩人太猛，竟敢對同門師兄姊「放肆」，游書庭坦言自己是相對「保守」的一方，或許正因為他的穩，才讓電話另一端的前輩無條件相信整人內容。

對於游書庭來說，2019年是收穫滿滿的一年，不只在台灣，大陸也有幾部作品，範圍包含電影、戲劇及廣告，做演員是他非常享受的一件事，雖然台灣目前影視環境不景氣，但他認為只要可以養活自己，就會充分享受演戲的每一秒。

游書庭自我要求高。（羅永銘攝）

游書庭拍戲至今最挫敗的一次經驗，發生在他去年拍尚未上映電影《降龍大師》時，他在片中演出有點女性特質的反派妖姬角色，「那角色有個鏡頭特別重要，登場邪魅一笑，我覺得那是很棒的特寫鏡頭，把人物心境都塑造出來了。」但當天他從早拍到晚足足拍了20幾個小時，中間甚至還有武打戲，到晚上才拍攝他最期待的特寫鏡頭，導演拍了3個版本立刻OK，精疲力盡的他終於收工。

但回到飯店的游書庭左思右想，深深懊惱自己當下沒有再來一次，演出最完美的邪魅一笑，他還原當時的心情：「這是我最喜歡的演員工作，怎麼可以鬆懈呢？我知道自己不是戲劇科班出身，這件事很挫敗，讓我知道演員真的不是簡單的事，但也是很好的警惕。」或許是因為這種追求完美的態度，他去年整整失眠大半年，卻找不出原因。

游書庭靠運動紓壓，練出好身材。（摘自臉書）

「不管求神拜佛、靈修，還是冥想，我都做了，每天都失眠吃藥，甚至嚴重掉髮。」游書庭慶幸自己有一天經過寵物店，把小鳥帶回家，「說也奇怪，當天晚上我睡滿8小時，第一次睡到天亮，從那時候到現在再也沒失眠，可能是我太快樂了。」與家中3隻鳥相處，就是他現在工作紓壓的最好方式。

游書庭除了濃眼大眉的帥氣長相，好身材也常被粉絲稱讚，他表示：「運動也是我紓壓的好方法。」熱愛演戲的他也透露自己罩門，「很多偉大的演員可以為戲爆肥，增重好幾公斤，但我辛苦練好肌肉，真的捨不得把他們送走，如果真的有角色找上門，應該需要好好思考。」他伸手拍拍自己曲線分明的結實六塊肌，笑得異常燦爛。

(中時 )