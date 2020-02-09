受到疫情蔓延影響，台股年後開盤日重挫，市場瀰漫「多殺多」的氣息。

不過對信奉價值投資理念的專家來說，恐懼反而是進場時機，《今周刊》整理專家看法，尋找入市機會。

農曆年後，台股開盤首日受到武漢肺炎疫情影響，加權指數開低再殺，盤中一度跌逾700點，當日收盤下挫697點，創下台股史上單日最大跌點，跌幅超過5.7％，比起開盤前市場普遍預估台股跌幅3到4％，差異不算小，「恐慌氣氛的確比想像中嚴重。」法人普遍感嘆。

畢竟，從電子科技到傳統產業，幾乎都受疫情牽連，其中又以被迫停工及主動減工的電子製造業首當其衝，成為重災區。元大投顧報告指出，武漢肺炎潛伏期約14日，若以年節返鄉時間推估，病例高發期將落於2月上旬，群聚感染的情形能否控制，2月10日中國製造業復工狀況將是重要指標。

尤其，今年上半年有iPhone SE2及非蘋陣營的智慧型手機準備推出，最糟糕的情形是，一旦中國相關業者復工延期，存貨水位偏低，就會影響整體的電子零組件供應鏈，甚至可能推遲手機的推出時程，這讓台股市場中原本認定的夯題材，一夕之間打上大大的問號。

不過，如果暫時把目光從「追隨題材」的雷達螢幕中移開，這樣的大跌，對價值型投資人來說，卻是絕佳的進場時機。

奉行「別人恐懼我貪婪」投資哲學的這群價值投資好手，此時反而更加興奮，一場黑天鵝似的武漢疫情，在他們眼中，正是尋找「好公司遇到倒楣事」個股的好時機。

價值投資達人華倫老師就在台股大跌之際，掛單中華食、大統益，而他心目中的觀察名單還包括崑鼎、大地－KY。此外，雪球股投資達人溫國信同樣也將大統益、崑鼎及裕融放在觀察名單，他認為，這些值得長期持有的個股原本如果買不下手，當有人不理性殺低，就可以考慮進場。

而存股贏家、有不敗教主之稱的陳重銘更直言，在台股大跌近700點的那天，他反而出手買進兆豐金和中壽，但都只有小買試水溫；他的盤算是，如果疫情繼續導致股價下挫，再持續逢低加碼，至於長線持有台積電，他則準備在股價300元以下，逢低分批進場。

趁大跌撿便宜

不讓黑天鵝影響投資紀律

不過，陳重銘認為，現階段還是先求穩再求好，所以關注重點還是獲利成長、股利穩定、受疫情影響較小的公司。例如兆豐金，陳重銘就計畫在30元以下持續買進，他分析，兆豐金屬於官股金控，過去平均殖利率約5到6％，非常穩定，除了可以安穩領股利，有高殖利率護身，也是政府優先護盤的標的，而且疫情對金融股的影響較小。

而中壽2019年自結獲利135.98億元，創歷史新高，較18年成長34％，每股稅後純益為3.2元，ROE（股東權益報酬率）達12.6％；雖然中壽19年沒有發放股利，股價因而大幅修正，但隨著去年全球股市上漲，未實現虧損也都沖回，獲利又創歷史新高，20年配息的機率很高，因此陳重銘才打算趁股災時慢慢買進。

《今周刊》(第1207期)

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(中時電子報)