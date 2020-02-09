英國白金漢宮（Buckingham Palace）證實，哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan）先前卸下王室在職成員身分後，首度攜手參加公開活動，兩人一同出席摩根大通集團在邁阿密舉辦的活動，哈利在活動中還發表演說，這場活動估計替他們進帳100萬美元，替尋求財務獨立的夫妻帶來自王室風波後的首筆收入。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，由梅根介紹上台後，哈利在摩根大通集團峰會發表主題演講，他在演說中透露過去7年來接受心理諮商以面對喪母之痛。白金漢宮也證實，「薩塞克斯公爵及夫人出席摩根大通在邁阿密的聚會，公爵並發表演講」。

這場另類投資峰會（Alternative Investment Summit）是哈利和梅根兩星期前為了追求獨立生活脫離王室後，首次連袂公開露面。這場活動預估將為他們進帳50萬到100萬美元（約新台幣1500萬到3000萬元）。

場眾星雲集的活動辦在南海灘1號飯店（1 Hotel South Beach），吸引了不少商界大亨和名人，包括職業美足NFL新英格蘭愛國者老闆克拉夫特（Bob Kraft）、美國職棒大聯盟MLB退休球星A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）及美國職籃NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）。

(中時電子報)