美商超微（AMD）去年7月初推出銳龍3000系列處理器，採用7奈米 Zen2架構，半年過後開始降價，跌幅高達25%。陸媒報導，這款處理器先前因為缺貨不斷漲價，如今價格下滑最大原因，在於超微拿到更多台積電7奈米產能了。

去（2019）年台積電7奈米接單全線滿載，只有蘋果、華為兩大客戶能搶到首波產能，在產能供不應求的情形下，台積電去年7奈米訂單交貨期延長到6個月，第三大客戶超微通常得提前半年下單預訂產能。

快科技報導，由於蘋果、華為第3、4季智慧手機出貨高峰期已過，加上去年台積電加碼投資提升7奈米產能，因此這2個月來，台積電就安排更多產能給超微。

報導指出，蘋果今年新款A14處理器和華為海思下一代麒麟1020都轉進5奈米製程，台積電7奈米產能每月可達14萬片，超微7奈米訂單比例大幅增加，預計每月包下3萬片產能，占比提升到21%，超車蘋果，成為台積電7奈米最大客戶。

超微今年下半年還會推出7奈米EUV製程的Zen3處理器，也將由台積電獨家代工，預估產能將不會像去年那麼吃緊。

(中時電子報)