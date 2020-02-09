20180725中天新聞 「當愛已成往事」 李宗盛林憶蓮定情作

歌壇天后林憶蓮日前宣布與恭碩良分手已1年，長達8年的姐弟戀正式畫下句點，之後港媒更爆料，兩人分手原因是恭碩良劈腿西班牙混血妹，引發熱議。有通靈大師之稱的命理師江嘉葉，雖看出林憶蓮婚姻宮有煞星，但也稱她3年後還會有一段姻緣，要好好把握。

江嘉葉稱林憶蓮為人風趣有禮，雙頰有力，個性剛毅，好打抱不平，加上雙顴高聳有力，為女中豪傑，眼神輕柔，嫵媚有女性的柔情貼心，待人以誠，只要是她認定的朋友，不分男女，有難拔刀相助，會視為家人似的交一輩子，但她不喜歡的人(非指感情上的男女情人)，可一輩子不往來，她嫉惡如仇，好惡非常分明，絕不作假虛偽。

江嘉葉又指林憶蓮鼻子高聳有氣，很有毅力完成她想要做的事，鼻準圓潤有氣，雙下頰氣足，財富不錯，額頭寬廣，聰明有智慧，脣形氣弱，感情上多受折磨。她這一生事業運不錯，出人頭地，在歌壇上佔有一席之地，雖有起伏不定，但也歌迷成群，老少皆有，堪稱為歌壇上的大姊大，老而不衰，唯一讓她椎心之痛是與李宗盛的相識相愛卻分手，每次歌迷聽到她二人合唱的「當愛已成往事」，那種真情、無奈，一個要放棄，一個想繼續的哀怨歌聲，都忍不住要掉下淚來。

對於林憶蓮姐弟戀破局，江嘉葉稱林憶蓮是感情很豐富的人，但柔中有剛，堅持她認為對的事，因而較易與對方起衝突，但她柔又能撫順對方的情緒，只是老天作弄，她的婚姻宮有煞星，氣又不足，不能有一個完美的婚姻，只能擁有情愛，享受戀人間浪漫的生活，不婚與同居是最適合她的，「3年後還會有一段姻緣，可要好好把握哦！」

(中時電子報)