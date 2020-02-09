武漢肺炎短短不到2個月蔓延全球近30個國家，到底何時能終結？風水老師謝沅瑾以推背圖直指，疫情在6月後會和緩，甚至稱此病毒也許每年冬天還會來一次。謝沅瑾此說法和專家所預估的未來很有可能發展為一種常規的傳染病，每年秋冬都會出現感染高峰。

謝沅瑾在《驚爆新聞線》節目中表示，當時在2020年元旦之前，特別提到在新的一個年度裡，庚子年有沒有要特別注意的事，地母經裡特別提到太歲庚子年「人民多暴卒」。在古代裡頭，暴卒原本指的就是因為急病迅速發生，然後就死掉。所以從地母經裡頭的第一句跟最後這句，這部分來看，第一句特別提到「太歲庚子年人民多暴卒」，最後提到「更看三冬」，是因為古代的人認為，這個冬天一二三這樣子算下來的時候，也就是差不多在農曆、接近12月左右爆發。最後這句「山頭起墓田」，從現在這個情況就知道，會更嚴重。

謝沅瑾接著分析，基本上來說，其實疫情還沒控制住，按照月份上來算，今年是鼠年，也就是在5月份的時候，形成一個正沖的一個情況，正沖情況不是大好、就是大壞。5月時，會有一個很大的一個衝突。到了5月、6月以後，就會開始和緩。

謝沅瑾表示，現在大家投入很多精力在防疫上，但要留意，是不是很多是在暗處，是我們沒辦法控制的，其中該推背圖還提到一個重點，到了冬天時還要擔心有沒有可能會再度復發

，最後這一句「更看三冬裡，就是說再往後推，冬天有沒有可能再度復發，這是大家最要小心的。

(中時電子報)