七堵煙火嘉年華盛宴 林永發趁機公布好消息「寶瓶星全船陰性」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

七堵煙火嘉年華盛宴 林永發趁機公布好消息「寶瓶星全船陰性」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

2020七堵煙火嘉年華，於8日晚間於崇孝街公車停車場熱鬧登場，副市長林永發陪伴現場民眾高聲倒數，活動於晚間9點30分於基隆河岸施放時長6分鐘的璀璨煙火，祝福大家元宵節快樂。

林永發也趁機向大家報告，寶瓶星號台灣乘客檢驗結果是陰性並陸續下船，語畢現場歡聲雷動，他並叮嚀現階段大家如有咳嗽或打噴嚏，希望帶著口罩，手更容易摸到其它物，更要記得勤洗手。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，七堵與暖暖適合生態旅遊，推出暖暖七堵小旅行手冊」，可向旅服中心與七堵區公所索取。她說明市長特別交代，表示基隆與中央配合，本市防疫狀況，要請大家放心，謝謝所有民眾配合政府防疫工作，透過大家努力，共同平安度過這次疫情。

因應武漢肺炎疫情防疫，會場入口處，實施體溫量測、酒精消毒，派員宣導衛教；嘉年華除七堵地區社團帶來精采表演，更在崇孝街封街辦美食嘉年華會，規劃民俗童玩體驗趣、小天燈彩繪等親子共樂，「明日之星」陳怡婷、「創作才女」吳汶芳登台熱唱，感受濃厚佳節氣氛。

七堵煙火嘉年華，活動前身是基隆河煙火節，由基隆河右岸八德里向左岸富民里的民眾施放煙火，漸轉變七堵地區重要文化盛會；行銷特色風光，促進地方產業發展，市府觀光及城市行銷處，日前推出「暖暖七堵小旅行手冊」，推介私房景點遊程，品味特色料理，漫遊探訪當地自然生態之美。

(中時 )