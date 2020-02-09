新北市貢寮區盛產貢寮鮑，在地養殖業者研發出貢寮鮑新吃法。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮區盛產貢寮鮑，在地養殖業者研發出貢寮鮑新吃法。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

元宵節又稱「小過年」，依據傳統習俗應烹食湯圓象徵團圓，不過有吃過海味十足的湯圓嗎？新北市貢寮區盛產貢寮鮑，在地養殖業者研發出貢寮鮑新吃法，將貢寮鮑與豬肉一同做成湯圓內餡，成為獨一無二的貢寮鮑湯圓，歡迎來貢寮走春並品嚐呦。

貢寮馬崗的貢寮鮑養殖戶黃吉安表示，貢寮鮑飼養在沿岸的潮間帶養殖池，以天然海藻餵食，養殖過程中均未使用藥物，是名副其實的天然食品。希望藉由開發貢寮鮑湯圓等創意和特色料理，讓貢寮鮑成為家庭餐桌上的常見食材。黃太太安芯儀指出，將豬絞肉與貢寮鮑丁一起調製為湯圓內餡，接著將湯圓餡包入糯米糰後搓圓備用，最後將貢寮鮑湯圓放入九孔火鍋中細火慢熬，就是一道極具海味的貢寮鮑湯圓鍋。

新北市農業局長李玟強調，現在是寒假又恰逢元宵節，更是貢寮鮑盛產期間，吃貢寮鮑正當時，呼籲大家多利用貢寮鮑官網訂購美味貢寮鮑，在家手作貢寮鮑湯圓，健康又美味。

(中時 )