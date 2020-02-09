最傳統的古早味花燈在石碇！為延續石碇傳統的迎鼓仔燈民俗節慶文化，石碇區公所於8日晚間，熱鬧的舉辦「石碇元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華」，新北市長侯友宜也到石碇與民眾歡喜踩街迎鼓仔燈，並現場分送包種茶好運茶包，祝福民眾新的ㄧ年好運連連。

早期石碇每年元宵節會舉辦一次迎鼓仔燈的習俗，附近的民眾會聚集到石碇街看迎鼓仔燈「讓傳統習俗延續下去，就是對這片土地最深的感情。」侯友宜說，看著石碇的朋友們大家一起提燈籠、舉火把踩街遊行，就讓他回想起童年時期，提著蠟燭點亮的紙燈籠沿著小鎮繞街玩耍的情景。

今年活動不同以往的是，除了重現從前元宵的熱鬧情境，也加入新元素，邀請學校、社區及宗教等團體發揮創意呈現特色裝扮，例如老人會穿上天燈裝、永定國小師生呼應生肖「鼠」年裝扮成老鼠，都讓侯市長直呼很可愛很有創意。他也對裝扮成年獸的華梵大學學生打趣說，「武漢肺炎就靠你趕走啦！」。隨後在五路財神廟旗隊和鑼鼓陣引導下展開遊行，許多民眾主動跑出來列隊迎接，侯友宜逐一發送好運茶包，也與民眾親切合照。值得一提的是，由於三太子神將、火把隊也參與，整個遊行隊伍穿梭老街，也點亮了石碇熱鬧的元宵夜。

石碇區長洪崇連指出，為推廣石碇在地慶典文化，促進觀光發展，透過舉辦「石碇元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華」，行銷特色伴手禮。活動現場更發送限量紙燈籠，邀請民眾一起「迎鼓仔燈」踩街。

(中時 )