「20呎高天燈媽」緩緩升空，點亮平溪、十分的夜空。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

「20呎高天燈媽」緩緩升空，點亮平溪、十分的夜空。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

「20呎高天燈媽」緩緩升空，點亮平溪、十分的夜空。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

「20呎高天燈媽」緩緩升空，點亮平溪、十分的夜空。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

2020新北市平溪天燈節於8日晚間登場，更是元宵節不能錯過的活動之一，晚間在新北市平溪十分廣場盛大舉行。這場世界聞名的國際盛事，讓每年十分廣場聚集了相當多的國際旅客不遠千里而來參與一生必遊的「平溪天燈節」，尤其20呎媽祖天燈升空，伴隨著逾百盞天燈同步齊飛時，整場活動達到最高潮。

今晚元宵節於十分廣場舉行的平溪天燈節活動，共規劃了十波天燈施放，每波150盞，場面相當壯觀，尤其又以被當地稱作「天燈媽」的彩繪「媽祖天燈」主燈亮相時，可說是今晚活動最大的亮點，而媽祖信仰文化是台灣重要的傳統習俗，而國外媒體更曾將台灣媽祖遶境喻為世界三大宗教活動之一。今晚超過2層樓高的20呎「媽祖天燈」主燈施放，由來自鄰近媽祖宮廟的主委，一起點燃施放「天燈媽」，並期盼可以上達天聽。

值得一提的是，今晚在十波天燈完成施放後，主辦單位特別進行了「永續天燈」的試行施放，所謂「永續天燈」是以全紙作為天燈基座支架，當施放環境無自然外力影響時，可於高空燃燒殆盡，為追求環境永續發展及在地傳統文化的平衡，是平溪天燈節辦理以來主辦單位首次在活動會場進行的試驗性放飛。

主辦單位也為因應「武漢肺炎」疫情升高，整個活動場域也進行了防疫措施，包括入場民眾必須量額溫，若有發燒及其他身體不適者，立即送往入口旁醫護帳，由專業醫療人員確認後續醫護處理。活動場域所有工作人員及民眾也都全程配戴口罩，更全面宣導勤洗手，有呼吸道症狀者請戴上口罩，並建議身體不適民眾返家休息。

(中時 )