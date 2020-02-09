紅襪果然不玩三方交易了！這樁包含前MVP貝茲(Mookie Betts)、賽揚獎左投普萊斯(David Price)在內的交易案由於紅襪不滿雙城開的補償條件，決定將雙城踢出去。道奇與紅襪兩方重啟談判，道奇投手前田健太也變得前途未卜。

原本要賣給紅襪的雙城投手葛雷特洛(Brusdar Graterol)因為傷病史而被紅襪嫌棄，雙城拿不出替代人選，交易遂告吹。預計要在交易中前往雙城的前田健太也不用去了。原本的交易案是：

道奇拿到：貝茲(紅襪)、普萊斯(紅襪)、現金(紅襪)

紅襪拿到：葛雷特洛(雙城)、佛度戈(道奇)

雙城拿到：前田健太(道奇)

大聯盟官網引述多個消息來源，指出此案中的矛盾一直是在紅襪與雙城之間，如果雙城不願意交出另一名頂級新秀，紅襪與道奇就會再找第三隊加入，或是兩方自己完成交易。此案臨時喊卡也波及到在一旁等著和道奇交易的天使。

(中時電子報)