小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（9日）新聞重點。

【1】新冠肺炎太狡猾 5度檢驗才確診

新冠肺炎病毒具有超強的隱匿性，已為新冠肺炎確診帶來新挑戰。陸媒報導，北京市中日醫院近日出現經過3次新冠病毒核酸檢測均為陰性，最後透過肺泡灌洗檢測才確診罹患新冠肺炎的患者。無獨有偶，福建省漳州市有一名32歲鄭姓男患者，更是第5次檢驗才確診，讓專業醫師直呼「病毒太狡猾、藏匿太深」。

【2】林佳龍喊話 勿裁員放無薪假

武漢疫情來勢洶洶，國內觀光旅遊業者憂心忡忡。交通部長林佳龍8日表示，觀光局規畫「紓困振興計畫」，包括紓困、復甦及振興，紓困部分目前籌編44億元預算，將幫忙觀光業者度過難關。他並向業者喊話，期待不要裁員及放無薪假，在疫情危機中轉型、升級，重新提升台灣的觀光環境。

【3】徘徊巷內涉偷拍 無證據不起訴

台北市通化街某巷道內女性住戶，發現賴姓男子深夜無故徘徊，控告賴男對著浴室偷拍涉犯妨害祕密罪嫌。地檢署偵查後，認為賴男在巷道內有「不自然徘徊、奔跑達8次，且看警車巡邏就搭計程車離開」的怪異行為，但是手機內查不出被害人的照片或影片，妨害祕密罪不罰未遂犯，罪證不足，將賴男處分不起訴。

【4】黑天鵝罩頂 陸首季GDP難保4

大陸武漢疫情衝擊內地經濟，學者認為，今年大陸GDP第一季連「保4」都困難，台商此時才要移動已來不及，估計大陸在年底會提出積極的產業政策，不如留在當地爭取紓困補助，先升級後轉型，找到新方向。

【5】阿信聲挺宇宙人背靠背 不跟小玉靠腰

宇宙人「你的宇宙YOUNIVERSE」演唱會8日於台北小巨蛋舉行，出道10年首次唱上小巨蛋，邀請五月天阿信擔任嘉賓，合唱〈陪我玩〉及〈離開地球表面〉，演出時吉他手阿奎和阿信背對背，讓主唱小玉吃味請求也想背靠背，阿信笑說：「你好像很高，我好像會靠到你的腰，我去宇宙人演唱會跟小玉靠腰這樣也很奇怪！」搞笑對話笑翻全場。

(中時電子報)