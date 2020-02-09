武漢肺炎疫情在東南亞國家擴大感染，新加坡、泰國於昨（8）日相繼宣布新增7例確診病患，創下新加坡單日確診最高紀錄；此外，日本昨日在撤僑專機上再確診1名病患。

綜合新加坡《聯合早報》、中央社報導，新加坡衛生部8日發布聲明指出，再增加7名2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病患，是新加坡單日最高新增數目，使得新加坡目前確診數目來到40例。

新加坡新增的確診病患中，5人和先前確診病例相關，另外2人則是司機，當中1人是計程車司機，當局指出，目前尚不清楚這2人的感染來源。

泰國衛生部昨日也宣布新增7名病例，包含3名泰國公民、4名大陸公民。泰國衛生部表示，當中1名泰國患者剛從武漢包機返國，另2名泰國人則是和遊客接觸而感染，3名大陸患者先前確診患者的家人，第4名大陸公民是來自大陸「風險區」的遊客。泰國的武漢肺炎確診病例升至32例。

此外，日本第4架撤僑專機昨日飛抵東京羽田機場，機上198人檢疫後，1名20多歲男子確認感染，使得日本武漢肺炎感染人數上升至90人。

(中時電子報)