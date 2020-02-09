大陸浙江近日公佈的武漢肺炎感染病例中，一名男子與另一名感染者在同一個攤位上短暫停留15秒，由於兩人都沒戴口罩而被感染，讓民眾對於病毒是否會「空氣傳播」感到恐慌。上海市昨（8日）下午舉行記者會，表示新型冠狀病毒感染的肺炎傳播途徑包括「氣溶膠傳播」，若搭大眾運輸系統未戴口罩，將直接開罰。

這名被感染的男子，經調查已確認發病前14天內無疫區居住及旅行史，也沒有野生動物接觸史。浙江樹蘭醫院感染科副主任盛國平表示，如果空氣中的病毒濃度夠大，不用15秒也會被感染。

上海市衛健委專家昨日在記者會上表示，目前可以確定的新冠肺炎傳播途徑主要為直接傳播、接觸傳播以及「氣溶膠傳播」。直接傳播是指患者噴嚏、咳嗽、說話的飛沫，呼出的氣體近距離直接吸入導致的感染；接觸傳播是指飛沫沉積在物品表面，接觸污染手後，再接觸口腔、鼻腔、眼睛等粘膜，導致感染；至於「氣溶膠傳播」，則是指飛沫混合在空氣中，形成氣溶膠，吸入後導致感染。

為防止武漢肺炎經由氣溶膠傳播，上海市昨日也發布最新防疫準則，要求民眾在搭乘公共交通工具、進入公共場所時一定要戴口罩，並已對一名不戴口罩進地鐵站的民眾處以行政拘留的處罰。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)