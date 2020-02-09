中國新型冠狀病毒疫情爆發至今，已出現3萬多起確診病例，更有724人因此死亡。近日一名女病患身體出現打噴嚏的症狀，但自行服用成藥後病情也慢慢消失，而她也不以為意，還外出唱歌狂歡，原以為只是普通感冒，但隨後馬上被確診為武漢肺炎，最後導致11人染病，共有3個家庭遭殃。

綜合陸媒報導，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火昨（8日）在北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發佈會上提到，A病例等6人上月3日搭機前往湖南長沙旅遊，2天後坐火車前往武漢，有武漢旅遊史，8日返回北京時出現打噴嚏的症狀，但自行服用成藥後也慢慢痊癒了。

感冒症狀消失，A病例11日和丈夫以及2個女兒前往朋友家作客，2家人外出用餐，還去卡拉OK一路唱歌到晚上11點，殊不知，B家庭的丈夫24日時也開始發病，沒多久妻子也受感染，但他們當時也不以為然，還趁著新年假期去給親戚一家拜年，結果親戚家7個人，從大人到孩子，全都被感染了，目前已經有5個人發病。

除此之外，B家庭中的妻子染病後還去公司上班，結果做她對面的同事也連帶遭殃，總計這起事件中，一共造成11人染上武漢肺炎；龐星火也特別強調，新型冠狀病毒目前看來主要是通過飛沫和接觸傳播，所以保持一定的社會距離很有必要，建議大家減少不必要的聚會，可以換個方式視頻和電話等方式問候拜年，疫情防控是靠每個人的共同努力才能實現。

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(中時電子報)