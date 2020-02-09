武漢肺炎疫情「吹哨人」李文亮日前不幸病逝，震撼各界，更引來大陸網友不滿，痛罵湖北官員。國民黨立委賴士葆昨在臉書提及，李文亮醫師生前一句「一個健康的社會不該只有一種聲音」讓世人省思，他直言，李文亮之死不知會否喚醒民進黨高層的一點良知。賴士葆這番言論也引來議論，更有網友直呼「奇文共賞」。

武漢肺炎疫情大規模爆發前，李文亮就對外界發出警訊，消息曝光後卻被以「散布不實消息」逮捕，給予嚴重警告，並要求李文亮簽署《訓誡書》。未料，李文亮之後也因看診時感染武漢肺炎而住進加護病房，日前不幸過世。

賴士葆昨發文指出，李文亮醫師生前留下一句話讓世人省思，「一個健康的社會不該只有一種聲音」。國際媒體關注李文亮的死，英國金融時報說「他的去世引起爆發式的悼念與憤怒」。李文亮死後被推崇像大陸的民族英雄，社會輿論排山倒海的為他叫屈，也抗議當局打壓言論自由，中共當局開始追究整起事件的緣由。

話鋒一轉，賴士葆說我們聲稱擁有言論自由，但過去四年全面執政的民進黨，一連串的修法箝制言論自由，讓台灣民主倒退回到一黨專政的威權時代。目前的狀態是社會只允許一種聲音存在，檢調監控社群，批評政府的言論有人檢舉就被約談，多少民眾生活在驚悚之中。賴士葆直言，李文亮之死，不知會否喚醒民進黨高層的一點良知，或者因為817萬選票的狂勝，讓其更肆無忌憚地壓縮言論自由。

賴士葆這篇文章引來諸多議論，有網友不以為然表示「所以都是台灣這種沒有言論自由的地方害了李文亮？發自內心地瞧不起委員你這種是非不分、沒有節操、消費死者、毫無憐憫心只求政治利益的人」、「請不要消費李文亮」、「真的是奇文共賞了，到底是哪裡沒有言論自由了？」、「這什麼鬼邏輯」。

(中時電子報)