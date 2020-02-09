高齡97歲的前總統李登輝，昨深夜傳出因喝牛奶嗆到緊急就醫，雖無大礙，但醫院建議留院觀察，以策安全。消息也迅速在網路傳開，雖李在政壇影響力已大不如前，但網友卻討論熱烈，其中批評者仍多，說李是「黑金教父、炒房始祖、任內本土金融風暴」。

李登輝昨天晚間住進台北榮總。李登輝辦公室主任王燕軍晚間表示，李前總統是晚上睡前喝牛奶嗆到，經送往北榮雖無大礙，但因李前總統年事已高，因為擔心後續引發肺炎，且患有糖尿病，醫生建議留院觀察。目前李登輝意識清楚、已無大礙，家人全在醫院陪同。

對此，相關資訊經轉傳至批踢踢論壇，有一派網友認為，「黑金教父、炒房始祖、任內本土金融風暴」、「自詡民主推手，實則台獨教父」、「黑金教父，台灣內鬥二十年的始作俑者」、「頭腦不清會推崇的黑金教父」、「讓台灣向下沉淪的領導人」。

但也有另一派網友認為李登輝「有點像超級加強版的阿扁」、「鬥爭之父」、「台灣民主化推手」、「某論壇超紅的日本人」、「真台灣人」、「綠的都很尊敬、喜歡他」、「民主先生當之無愧」。

(中時電子報)