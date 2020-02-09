一名泰國軍人昨（8）日在泰國東北城市呵叻府（Korat）一座商場大開殺戒，目前已知死亡人數上升至20人，據悉，男子疑似因為土地糾紛行兇，目前槍手仍在商場內未投案。

美聯社報導，泰國國防部發言人孔齊（Kongcheep Tantrawanich）中將表示，8日下午在呵叻市（Nakhon Ratchasima）Terminal 21 Korat購物中心行凶的槍手是士官長賈克潘（Jakrapanth Thomma）。

他在軍事基地槍殺自己所任職的第22彈藥營指揮官後，拿走基地裡的槍枝和子彈，駕駛一輛悍馬車前往購物中心，並在購物中心濫射，至今至少造成20人死亡、31人受傷。

據泰國當地媒體報導，槍手疑似因為土地糾紛大開殺戒。根據警方描述，槍手是一名被土地糾紛激怒的軍人，一名警官接受電話採訪時指出，槍手先開槍射殺另一名軍人和另一名女子，之後又射傷另一人，動機「顯然是因為土地糾紛」。

多位警察描述，槍手在驅車前往商場途中也沿路掃射，並且在臉書上直播、更新犯案過程，甚至寫下「沒人能躲過死亡」、「我該投降嗎？」等語，之後又留下「我已停手了」字句。

泰國警方表示，他們在8日午夜前已經控制住Terminal 21 Korat購物中心情形，不過槍手仍躲在裡頭，今日凌晨3時前，商場內傳出槍響。

(中時電子報)