謝忻與阿翔2019年6月爆出不倫戀，重創演藝事業，沉寂4個月好不容易接到新節目，卻在播出3集後腰斬，現階段僅靠業配、上通告、主持活動尾牙維生。儘管如此，謝忻仍樂觀面對每一天`，她坦言，不後悔愛錯人，這段時間學到最寶貴的一課就是「珍惜」，未來對愛情仍有希望。

謝忻在節目《單身行不行》透露，當時因為對環境感到不安、內心恐慌，因此選擇暫時出國教英文，先去了印度、阿拉伯等地；有人會問不怕戰爭嗎？對此謝忻笑說，「沒有什麼怕不怕的，畢竟在台灣，我經歷過更可怕的日子。」透過教書，讓自己分心，並專注於某些事情上，如果能做好，就會很感動、很感激。

不過也許是在台灣生活習慣了，到了敘利亞覺得很熱、環境很差或者小朋友沒水準，讓她忍不住開始抱怨很痛苦。謝忻回想，當時好友王少偉已讀不回好幾封訊息後，竟回「你有沒有想過，你的痛苦是暫時性的，但他們的痛苦是永久的」，突然讓她大徹大悟。

謝忻開始反省，覺得自己很過分，到底憑什麼抱怨。話鋒一轉，謝忻表示，選擇出國並在臉書分享過程，一定會被外界認為是要洗白，「可是我不能因為被外界這樣認為、解讀，就不去做，至少在那當下，我還做了一點什麼，為什麼要因為別人的質疑，去改變原本要做的事情；別人要怎麼想我不能控制，人生也因此在那時有了轉折。」

面對工作量減少，謝忻表示，現在珍惜每分每秒，從前工作很多的時候，反而不珍惜，這就是人性，「我很享受一整天的時間，也能讓自己反思，工作量變少，反而能看清楚什麼其實是自己最重要的東西。」她坦言，仍熱愛演藝圈、主持工作，所以如果可以，希望能夠繼續發展，但也不奢求其他的，只希望大家可以看到她的改變。

至於愛情，謝忻說，「不會失望是騙人的，但本身很樂觀又是O型，很會自我把結解開；你一定要對愛情有希望，不然人生會無趣，總有一天也是會結婚生小孩，永遠保持樂觀開朗去談戀愛。」最後謝忻有感而發，這段時間最寶貴的一課就是「珍惜」，不要貪婪、不要貪心，不然什麼都沒有，「但我也不會後悔，就是好好珍惜，我之後所擁有的一切。」

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(中時電子報)