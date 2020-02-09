回收場燒廢棄物引大火 消防隊馳援 08:472020/02/09 中時 邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大園區許厝港路一間回收場凌晨因燒廢棄物引發大火。（桃市消防局提供／邱立雅桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大園區許厝港路一間回收場因現場燃燒戶外空地的資源回收廢棄物，引起大火，第三大隊大園分隊9日凌晨1時13分接獲報案，總計出動21輛消防車進行灌救。 火勢雖大，不過露天空地燃燒，現場無危險物品，也無人員受困，預計上午10時將殘火處理完畢。 (中時 ) #現場 #大園 #燃燒 #空地 #回收場 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆民宅深夜瓦斯氣爆釀一死二傷 警消到場發現焦屍 00:512020/02/05 社會 豬隻馬路閒晃逛大街 三峽員警即時攔截送回主人身邊 17:462020/02/05 生活 石碇金鼠鬧元宵 歡喜踩街迎鼓仔燈 22:122020/02/05 生活 友荃超微氫氧除碳 助降汽車排廢 04:102020/02/06 產業特刊 物超所值 麥拉倫法拍763萬 04:102020/02/06 社會新聞 桶裝瓦斯氣爆 1死2傷 04:102020/02/06 社會新聞 台東混泥土預拌車滑落山谷 駕駛明顯死亡 17:482020/02/07 社會 新北就業博覽會7日登場 媒合率達37.3％ 18:332020/02/07 生活 桃警破獲職業賭場 沒入257萬元賭資 18:362020/02/07 社會 藥局發號碼牌 線上有剩現場沒了 04:102020/02/08 生活新聞 社會熱門新聞 夫妻相擁而泣後…當街「裝箱隔離」畫面曝光 - 社會 台男遇天菜妹 激戰兩天一夜 結局讓人顫抖 - 社會 女友特愛「吃香腸」 男大生灌醉她套出驚天秘密 - 社會 首例！台東民眾隱匿旅遊史 遭開罰3萬 - 社會 靠夫上位？武漢P4病毒所美女所長 升官像坐直升機 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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