大園區許厝港路一間回收場因現場燃燒戶外空地的資源回收廢棄物，引起大火，第三大隊大園分隊9日凌晨1時13分接獲報案，總計出動21輛消防車進行灌救。

火勢雖大，不過露天空地燃燒，現場無危險物品，也無人員受困，預計上午10時將殘火處理完畢。

(中時 )