Here's what happened when Dame went to tie the game vs. the Jazz... pic.twitter.com/bBh83h0H0Y — Bleacher Report (@BleacherReport) February 8, 2020

針對8日充滿爭議的爵士與拓荒者之戰，NBA官方9日公布最後2分鐘裁判報告，坦承爵士中鋒戈貝爾最後13秒賞給拓荒者後衛利拉德的火鍋，應該是妨礙中籃，等同宣告拓荒者被裁判作掉了，利拉德憤怒回應，「我們不想聽到這種狗屁玩意！」

當時打到讀秒階段，拓荒者僅以114比116落後，利拉德的切入上籃，明明就已經打到了籃板，才被戈貝爾直接撥出，裁判卻當作沒看到，結果爵士前鋒波達諾維奇搶到籃板球，隨後兩罰中1帶走勝利，利拉德氣到狂罵裁判，甚至要靠教練團成員拉走。

裁判報告指出，「在利拉德上籃後打中籃板，戈貝爾才把球蓋掉，這球應該算得分！」更強調因為當時裁判沒有響哨，所以不能回看這個爭議判決的慢動作重播，甚至這份裁判報告也提到，利拉德最後1分13秒的三分出手也被犯規，卻沒獲得加罰機會。

這次相當誇張的誤判，早已引發不少美國球迷與球員的不滿，甚至這場比賽的裁判蒂文的社群媒體還被網搜到，遭到網友瘋狂留言攻擊，獨行俠老闆庫班也跳出來力挺利拉德，「這並非個案，聯盟應該正視這些問題，就連米契爾(爵士主將)與爵士都坦承誤判了。」

(中時 )