武漢肺炎疫情延燒，全民瘋搶口罩，2月6日起實施實名制購買口罩，民眾可使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買。不過因口罩供應不足，中央改為呼籲不必每個人都戴口罩，引來民怨。資深媒體人韋安在臉書指出，哪裡到底需要戴口罩？還是要有專業統一負責任的標準。他更直言，戴口罩的台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜、前總統馬英九、新北市長侯友宜都會成為下一個「吹哨者」嗎？

最近「口罩」成為熱議話題，到公共場所、封閉空間、公共的交通工具究竟要不要戴口罩，中央、醫師看法不一。高雄市長韓國瑜日前建議市民都戴上口罩防疫，並以身作則，卻引發爭議，綠營炮轟他防疫跟中央唱反調。韓國瑜昨指出，都會區很多民眾上街都戴口罩，難道全是刻意和政府唱反調嗎？

韋安在臉書指出，公共密閉空間，如電梯、捷運、公車等，到底是不是需要戴口罩？還是因為口罩的供應量不足，才說不需要？他提及，最近公共場合戴口罩的政治人物，一些人開始黨同伐異，韋安直言，難道臺灣在疫情大敵當前之下，呼籲公共空間戴口罩，會變成特定輿論和政治團體追殺「吹哨者」？戴口罩的柯文哲、韓國瑜、馬英九、侯友宜都會成為下一個「李文亮」和「吹哨者」嗎？

韋安認為，產能不足，進口缺貨，必須體諒政府巧婦難為無米之炊。7天兩片口罩，雖然少，但在進出公共空間，還是可以堪用，「不過哪裡到底需要戴口罩？還是要有專業統一負責任的標準」。

(中時電子報)