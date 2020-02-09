武漢肺炎疫情毫無緩減之勢，全球各國紛紛提高警戒程度，並派包機撤僑，台灣首部武漢包機本月3日接247名台商返台，然此包機卻引發包含當地檢疫、登機名單有誤等問題，甚至有台商在隔離所錄影抱怨行動受限像犯人，連便當菜色都嫌棄，引發民眾憤怒，藝人「焦糖哥哥」陳嘉行也忍不住砲轟：「什麼奧客媽寶臭性格」。

「焦糖」陳嘉行在臉書轉貼南韓撤僑相關新聞，想到台灣的武漢包機也出現機上有確診病患的失控情況，怒批根本是人體生化武器，更無奈地說，很受不了有人自疫區返台，卻不願配合自主隔離14天，「身體帶著冠狀病毒的不確定性四處啪啪造，這些人憑什麼這麼自私，陷無辜的人不義」。

陳嘉行表示，支持政府嚴懲這些不願配合防堵疫情的人，更說重話：「不爽配合、嫌棄隔離環境伙食差的人，真的可以回去中國不爽不要回來，沒人求你們回台灣，什麼奧客媽寶臭性格」，底下網友也紛紛留言支持，表示台商不想被隔離何必回台？還說：「搞清楚是隔離不是讓你在渡假」。

(中時電子報)