世界撐竿跳的紀錄被刷新了！20歲的瑞典好手杜普蘭提斯(Armand Duplantis)在2020世界室內田徑巡迴賽(波蘭托倫站)跳出了6.17公尺，打破2014年法國好手拉維勒尼(Renaud Lavillenie)創下的室內6.16公尺撐竿跳紀錄。

杜普蘭提斯說：「這是我3歲時就想要做到的事，今年有個美好的開頭。」他出生於美國，父母都是運動員，由父親指導他撐竿跳，並選擇代表母親的國家瑞典參賽。杜普蘭提斯的6位對手最高只跳到5.52公尺，給予他自由挑戰紀錄的空間。

其實前一次在德國杜塞道夫站，杜普蘭提斯就挑戰過6.17公尺，當時他的手碰到橫桿而失敗，但他發現自己有能力跳過去，這次他果然成功了。等國際田總審核與藥物檢測完畢後，他的6.17公尺就會列為官方正式紀錄。

原本兩年一度的世界室內田徑錦標賽將於本月於大陸南京舉行，受到肺炎疫情影響，國際田總宣布順延到明年3月。

(中時電子報)