武漢肺炎疫情肆虐，許多藝人紛紛捐款，女星林志玲也多次在微博為武漢加油，並捐款20萬人民幣（約87萬元新台幣）給疫區患者。前（7日）林志玲在微博貼出手寫信，對第一線的醫護人員打氣，卻遭網友批評她代言的APP涉嫌以賣口罩為名詐欺，「發了多少國難財？」

林志玲暖心為醫護打氣。（圖／林志玲微博）

林志玲前日在微博貼出手寫信，對那些在疫情第一線奮戰的醫護人員、志願者致敬，「萬眾一心！眾志成城！武漢加油！中國加油！」許多大陸粉絲紛紛大讚她貼心使用簡體字，喊她「暖心女神」。

不過也有許多網友回文表示，林志玲所代言的「海豚」APP，一打開就看到林志玲美照，但近來卻在疫情期間狂賣口罩，讓註冊人數大增之後再強制退款，還有網友稱退款金額比付款金額少，引發眾怒，甚至波及到林志玲身上，指責林志玲身為代言人，應該要負責。

許多網友砲火連連，紛紛表示「被坑死了」、「開屏就是林志玲，現在林志玲在我心中的形象也跟著下去了」、「為什麼替這麼垃圾的電商代言」、「是因為妳代言才會相信」、「強制扣費可以說毫無良知，妳知道嗎」、「詐欺消費者發國難財」、「投訴無門」。

林志玲遭大陸網友攻擊。（合成圖／微博）

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(中時電子報)