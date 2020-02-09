知名網紅直播主連千毅去年年底掀起一波「直播主之亂」，高雄連續3天發生砸店、開槍等社會案件，最終連千毅遭警方逮捕，目前人正在羈留所度日，農曆新年期間也無法回家過年，不過他的臉書卻在昨（8日）悄悄地更新動態，也讓他的最新動態隨之曝了光。

連千毅臉書上一則貼文，是在去年12月15日發布的，而相隔將近3個月，他的個人臉書於昨晚再度更新，晚間6點多出現一則貼文：「受連千毅本人所託，臉千億之臉書帳號，即日起交由蘭庭國際代為管理。」

連千毅臉書昨晚發布貼文。（圖／翻攝自連千毅臉書）

據《ETtoday新聞雲》報導，此貼文一出，有不少人質疑連千毅是否真的交保了？蘭庭國際負責人莊董表示，連千毅本人還在看守所裡，主要是怕他的臉書太久沒人發文、經營，會被官方停權，所以才會幫忙管理；莊董也強調自己並非連千毅的老闆，2人都是蘭庭國際的股東，這也是為何連千毅會請他代為管理臉書的原因。

連千毅貼文發布後，勾起不少網友對他的想念，紛紛在底下留言：「現豬時 連帥 旺旺 最欣賞你 快回來 平安」、「想你 等待重出江湖~」、「我們想念任哥，直播界我心中的一哥」、「還在等現主席的回歸蘭庭,創造出直播的奇蹟,你的粉絲一直都在」。

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(中時電子報)