武漢肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布口罩販售「實名制」2月6日上路，四大超商將不再販賣口罩，民眾必須持健保卡到健保特約藥局才可購買口罩，每人一次限購2片(7天內只能購買1次，2片10元)；外籍人士無健保卡有居留證者或入出境許可證，亦可購買。

目前政府徵收，由藥局協助販售為醫療用口罩，非其他棉布或活性碳等非醫療用口罩。建議若沒有呼吸道症狀，不會出入醫療院所的健康者，可不需配戴口罩；而若購買後醫用口罩仍不足，可先以非醫用口罩替代，阻絕飛沫傳染他人。

購買時，依身分證或居留證末一碼，購買日期規定：奇數：星期一、三、五；偶數：星期二、四、六。星期日不限末一碼，只要健保特約藥局有營業即可購買。

所以，除了自己，可以代購一份，幫行動不便或親友購買，所以一人可以最多使用2張健保卡，但身分證字號末碼必須同為單號或雙號才可代買。另外，兒童口罩僅限持12歲以下兒童健保卡購買，兒童健保卡可買成人口罩，但成人健保卡僅能購成人口罩。

每日每個販售點配發成人口罩200片、兒童口罩50片，皆統一由中華郵政配送「每日口罩」，但會依實際產能調整。健保特約藥局收到口罩後自行進行分裝，一個夾鏈袋或藥袋裝入2個口罩，藥師公會嚴格要求藥局在分裝過程必須遵守分裝口罩的SOP流程。

另外，藥師公會也與健保特約藥局溝通希望每間藥局每天公告「2小時」專屬販售時間，並貼心準備號碼牌，避免出現大排長龍狀況，若民眾不耐久候或當日口罩己售完，可利用健保署「全民健保行動快易通」即時查詢特約藥局分布地點，迅速改到其他家藥局，更可利用衛福部中央健康保險署網頁提供的即時地圖知道哪裡口罩售完https://reurl.cc/5gjWZ7。另外，目前有52個地區列為偏鄉無健保特約藥局之區域則由衛生所代為販售，相關資訊衛福部中央健康保險署網頁皆可查詢。

而若健保卡有遺失、毀損等情況，則可親自至健保署各分區業務組辦理補發新卡（當天30分鐘內即可完成）；如郵寄、網路、健保快易通 APP申請，7個工作天內可收到卡片。健保署各分區業務組電話及地址可至健保署全球資訊網www.nhi.gov.tw查詢。

中央流行疫情指揮中心及專家再三呼籲，口罩使用時機應著重在「出入醫院者、有發燒或呼吸道症狀者、免疫較差者要戴；近距離、密閉空間長時間接觸人群，可考慮配戴口罩；身體健康及戶外運動都不用戴口罩。」因此，將口罩留給真正需要的人，才能讓資源發揮最大效用。

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(中時電子報)